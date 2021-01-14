Мясников прокомментировал анализы Навального

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Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире стрима на YouTube-канале «Соловьёв LIVE» прокомментировал сообщения о наличии лития в анализах Алексея Навального.
Мясников прокомментировал анализы Навального
  • РИА Новости

Соответствующие данные, как сообщалось, были опубликованы в отчёте клиники «Шарите» в журнале Lancet.

«Единственное состояние в медицине, которое требует применения лития, — биполярное расстройство, которое мы называем маниакально-депрессивный синдром», — сказал он.

Ранее в журнале Lancet опубликовали отчёт о лечении Навального в «Шарите».

В декабре 2020 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, по его личному мнению, некоторые заявления Навального говорят о наличии у него признаков мании преследования.

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