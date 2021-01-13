Фонд «Круг добра» начал закупать лекарства для детей с редкими заболеваниями
- РИА Новости
Об этом сообщает НТВ.
«Закупаться будут не только те препараты редкие, которые зарегистрированы в Российской Федерации, но и те, что не зарегистрированы. Это большой шаг вперёд», — заявила председатель правления Всероссийского общества редких (орфанных) заболеваний Ирина Мясникова.
Список препаратов ещё формируется, но уже есть предварительный перечень. Как отметила Мясникова, он близок к итоговому.
Деятельность фонда будет осуществляться за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета и добровольных взносов и пожертвований.