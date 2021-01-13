Врач оценил необходимость некоторых препаратов при COVID-19

Врач-гастроэнтеролог, гепатолог Анатолий Матюхин оценил необходимость некоторых препаратов при COVID-19.

«Применение любого препарата имеет свои показания и противопоказания, и, соответственно, должно быть чёткое обоснование и назначение препарата. Зачем его покупать, если у человека нет симптоматики», — заявил он в беседе с Life.ru, комментируя утверждение американского коллеги об опасности применения лекарств с лоперамидом при коронавирусе.

По его словам, в организме могут накапливаться токсины.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU заявил, что в организме страдающих от иммунодефицита возникает больше мутаций коронавируса, чем у тех, кто не имеет проблем с иммунной системой.