Врач оценил необходимость некоторых препаратов при COVID-19

Короткая ссылка
Врач-гастроэнтеролог, гепатолог Анатолий Матюхин оценил необходимость некоторых препаратов при COVID-19.
Врач оценил необходимость некоторых препаратов при COVID-19
  • Reuters

«Применение любого препарата имеет свои показания и противопоказания, и, соответственно, должно быть чёткое обоснование и назначение препарата. Зачем его покупать, если у человека нет симптоматики», — заявил он в беседе с Life.ru, комментируя утверждение американского коллеги об опасности применения лекарств с лоперамидом при коронавирусе.

По его словам, в организме могут накапливаться токсины.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU заявил, что в организме страдающих от иммунодефицита возникает больше мутаций коронавируса, чем у тех, кто не имеет проблем с иммунной системой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить