В Госдуме рассмотрят два законопроекта, предусматривающих повышение зарплат педагогам

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В весеннюю сессию комитет Госдумы по образованию и науке намерен рассмотреть два законопроекта, предусматривающих повышение зарплат педагогам, заявила зампред комитета Лариса Тутова.
В Госдуме рассмотрят два законопроекта, предусматривающих повышение зарплат педагогам
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Парламентская газета».

«Мы надеемся, что они будут рассмотрены и приняты на весенней сессии. Один — о базовой ставке для учителей, другой — о статусе педагогического работника», — уточнила Тутова.

Она отметила, что качество образования детей напрямую зависит в том числе от зарплаты педагога.

По словам депутата, в настоящее время Минпросвещения, Общероссийский профсоюз образования и другие профильные ведомства обсуждают новую систему оплаты труда учителей.

«Учителя надеются: их ставки и оклады подрастут. Более того, наконец-то будут рассчитываться по единым федеральным требованиям», — сказала она.

Как добавила Тутова, гарантированная часть зарплаты педагога за норму учебной нагрузки, согласно инициативам, должна составлять не ниже 70% от средней по региону, а минимальные размеры ставок и окладов в виде базовых должны обеспечиваться федеральными гарантиями.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, что власти с 1 марта 2021 года вводят в школах десяти регионов новые должности — советников директоров по воспитательной работе.

Им будет полагаться дополнительная ежемесячная доплата в размере 15 тыс. рублей.

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