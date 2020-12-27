Советники директоров в школах получат надбавку в 15 тысяч рублей
Об этом на «Деловом завтраке» в «Российской газете» сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
Он также напомнил, что с 1 сентября 2020 года все классные руководители — 810 тыс. ежемесячно — уже получают надбавку в 5 тыс. рублей.
«При этом мы следим за сохранением всех прежних региональных выплат в этой части», — подчеркнул министр.
В ноябре премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о расширении поддержки классных руководителей, при этом за педагогами сохраняются все ранее установленные надбавки.