Советники директоров в школах получат надбавку в 15 тысяч рублей

Власти России с 1 марта 2021 года вводят в школах десяти регионов новые должности — советников директоров по воспитательной работе. Им будет полагаться дополнительная ежемесячная доплата в размере 15 тыс. рублей.

Об этом на «Деловом завтраке» в «Российской газете» сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

Он также напомнил, что с 1 сентября 2020 года все классные руководители — 810 тыс. ежемесячно — уже получают надбавку в 5 тыс. рублей.

«При этом мы следим за сохранением всех прежних региональных выплат в этой части», — подчеркнул министр.

В ноябре премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о расширении поддержки классных руководителей, при этом за педагогами сохраняются все ранее установленные надбавки.