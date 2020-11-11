Мишустин подписал постановление о поддержке классных руководителей

Короткая ссылка
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении поддержки классных руководителей, при этом за педагогами сохраняются все ранее установленные надбавки.
Мишустин подписал постановление о поддержке классных руководителей
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные сайта правительства России.

«Выплату за классное руководство будут получать педагоги абсолютно всех российских школ», — цитирует издание сообщение.

Согласно постановлению, вознаграждение в 5 тыс. рублей теперь будет полагаться также педагогам из образовательных учреждений, подведомственных федеральным органам исполнительной власти. Например, таким как МИД, Министерство культуры, Министерство транспорта, МЧС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить