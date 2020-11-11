Мишустин подписал постановление о поддержке классных руководителей
- РИА Новости
Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные сайта правительства России.
«Выплату за классное руководство будут получать педагоги абсолютно всех российских школ», — цитирует издание сообщение.
Согласно постановлению, вознаграждение в 5 тыс. рублей теперь будет полагаться также педагогам из образовательных учреждений, подведомственных федеральным органам исполнительной власти. Например, таким как МИД, Министерство культуры, Министерство транспорта, МЧС.