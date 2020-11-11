Мишустин подписал постановление о поддержке классных руководителей

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении поддержки классных руководителей, при этом за педагогами сохраняются все ранее установленные надбавки.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные сайта правительства России.

«Выплату за классное руководство будут получать педагоги абсолютно всех российских школ», — цитирует издание сообщение.

Согласно постановлению, вознаграждение в 5 тыс. рублей теперь будет полагаться также педагогам из образовательных учреждений, подведомственных федеральным органам исполнительной власти. Например, таким как МИД, Министерство культуры, Министерство транспорта, МЧС.