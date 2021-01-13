Врач рассказал о возможных нарушениях здоровья после COVID-19

Член Ассоциации онкологов России Дмитрий Барановский рассказал о возможных нарушениях здоровья после перенесённого COVID-19.

«Если говорить о том, у кого наиболее высоки риски сохранения стойких нарушений здоровья после COVID-19, то прежде всего это пациенты, у которых чаще развиваются тяжёлые осложнения COVID-19», — цитирует эксперта kp.ru.

Как отметил Барановский, по имеющимся в настоящее время данным, в группе повышенного риска находятся граждане старше 65 лет, больные с сахарным диабетом, ожирением, хроническими заболеваниями сердца, почек, печени, а также пациенты с онкологическими заболеваниями, получающие противоопухолевое лечение.

«По данным наших китайских коллег, риск развития тяжёлого течения COVID-19 у людей с онкопатологией в четыре раза выше, чем у больных COVID-19 без злокачественных новообразований», — добавил он.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU заявил, что в организме страдающих от иммунодефицита возникает больше мутаций коронавируса, чем у тех, кто не имеет проблем с иммунной системой.