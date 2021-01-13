СК возобновил проверку по факту гибели журналистки в Нижнем Новгороде
- РИА Новости
Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ведомства.
«По Славиной возобновлено производство процессуальной проверки. Будут выполнены дополнительные проверочные мероприятия. После чего будет принято окончательное процессуальное решение», — сообщили в СК.
2 октября 2020 года у здания ГУ МВД в Нижнем Новгороде было обнаружено тело Славиной с признаками термических ожогов.
Погибшей была назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.
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