В Кремле прокомментировали гибель нижегородской журналистки Славиной

В Кремле считают гибель нижегородской журналистки Ирины Славиной трагической и соболезнуют её родным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это трагическое происшествие, мы соболезнуем родным», — сказал он журналистам.

Песков отметил, что не располагает деталями, но обратил внимание на то, что губернатор Глеб Никитин пообещал разобраться в произошедшем.

СК по Нижегородской области расследует обстоятельства гибели главного редактора интернет-издания «КозаПресс» Ирины Славиной (Мурахтаевой). Тело женщины с признаками термических ожогов было обнаружено 2 октября в центре Нижнего Новгорода.