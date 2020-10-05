В Кремле прокомментировали гибель нижегородской журналистки Славиной

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В Кремле считают гибель нижегородской журналистки Ирины Славиной трагической и соболезнуют её родным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле прокомментировали гибель нижегородской журналистки Славиной
  • @slavirina52
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«Это трагическое происшествие, мы соболезнуем родным», — сказал он журналистам.

Песков отметил, что не располагает деталями, но обратил внимание на то, что губернатор Глеб Никитин пообещал разобраться в произошедшем.

СК по Нижегородской области расследует обстоятельства гибели главного редактора интернет-издания «КозаПресс» Ирины Славиной (Мурахтаевой). Тело женщины с признаками термических ожогов было обнаружено 2 октября в центре Нижнего Новгорода. 

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