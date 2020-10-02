«Назначена психолого-психиатрическая экспертиза»: СК расследует обстоятельства гибели журналистки в Нижнем Новгороде

Следственный комитет по Нижегородской области расследует обстоятельства гибели главного редактора интернет-издания «КозаПресс» Ирины Славиной (Мурахтаевой). Тело женщины с признаками термических ожогов было обнаружено 2 октября в центре Нижнего Новгорода. В СК сообщили, что погибшей была назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза. Сообщения некоторых СМИ о том, что смерть женщины может быть связана с проведёнными у неё накануне обысками, «не имеет под собой никаких оснований», подчеркнули в Следственном комитете.

Следственный комитет назначил посмертную психолого-психиатрическую экспертизу Ирине Мурахтаевой, погибшей в центре Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на официальном сайте СУ СК по Нижегородской области.

В ведомстве уточнили, что днём 2 октября в центре города было обнаружено тело женщины с признаками термических ожогов.

«На место происшествия выехали следователи следственного управления Следственного комитета России по Нижегородской области и организовали проведение доследственной проверки. Установлено, что погибшая — Ирина Мурахтаева», — говорится в сообщении.

В Следственном комитете добавили, что сообщения некоторых СМИ о том, что смерть женщины может быть связана с проведёнными у неё накануне обысками, «не имеет под собой никаких оснований».

«Она была свидетелем и не являлась ни подозреваемой, ни обвиняемой в рамках расследования уголовного дела, по которому проводились указанные следственные действия», — подчеркнули в СК.

В ГУ МЧС рассказали РИА Новости, что к ним поступил вызов на улицу Горького, 71. По указанному адресу находится здание нижегородского главка МВД.

Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов сообщили, что в Нижнем Новгороде около здания министерства внутренних дел покончила с собой женщина. Сотрудники полиции пытались оказать ей помощь, однако спасти женщину не удалось. Позже появились сообщения, что погибшая — главный редактор интернет-издания «КозаПресс» Ирина Славина (Мурахтаева).

Как сообщало издание «Ъ-Приволжье», к месту инцидента прибыли родные Ирины Славиной. Её тело увезли на машине ритуальной компании.

Перед смертью женщина оставила на своей странице в Facebook сообщение: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию». Также накануне Славина опубликовала пост, в котором заявила, что в её квартире прошли обыски.

«Сегодня в 06:00 в мою квартиру с бензорезом и фомкой вошли 12 человек: сотрудники СКР, полиции, СОБР, понятые. Дверь открыл муж. Я, будучи голой, одевалась уже под присмотром незнакомой мне дамы. Проводили обыск. Адвокату позвонить не дали. Искали брошюры, листовки, счета «Открытой России», возможно, икону с ликом Михаила Ходорковского. Ничего этого у меня нет. Но забрали что нашли: все флешки, мой ноутбук, ноутбук дочери, компьютер, телефоны — не только мой, но и мужа, — кучу блокнотов, на которых я черкала во время пресс-конференций. Я осталась без средств производства. Со мной всё нормально», — написала Славина.

Как рассказал РИА Новости адвокат Сергей Бадамшин, обыск у Славиной проходил в рамках дела по ст. 284.1 Уголовного кодекса («Участие в деятельности организации, признанной нежелательной в России»). По его словам, до этого ей несколько раз выписывали административные штрафы.

Издание «КозаПресс» было образовано в 2015 году, Ирина Славина являлась его учредителем. За последние два года изданию несколько раз предъявлялись иски о защите чести, достоинства и деловой репутации, по которым судом выносились как положительные, так и отрицательные решения. В частности, был удовлетворён иск организации «Строители Приволжья».

Профсоюз журналистов и работников СМИ потребовал провести расследование по факту произошедшего, заявив, что в деле погибшей могут быть признаки преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»).

Сенатор, член комиссии по информационной политике Александр Башкин назвал трагедией гибель Ирины Славиной и призвал провести тщательное расследование произошедшего.

«Это, безусловно, трагедия. Любая смерть человека — это трагедия, а тем более такая трагическая. К этому случаю, безусловно, должно быть особое внимание, поскольку речь идёт о журналистике. Такое же внимание уделялось бы и если бы речь шла о погибшем в подобных обстоятельствах военнослужащем или, скажем, сотруднике полиции», — отметил он.

Как сообщает РИА Новости, жители Нижнего Новгорода принесли цветы и свечи к месту гибели журналистки.

Соболезнования родным и близким Ирины Славиной выразил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Сожалею о случившейся трагедии. Выражаю соболезнования родным и близким», — отметил глава области.

Никитин также рассказал, что в обстоятельствах происшествия сейчас разбираются правоохранительные органы.