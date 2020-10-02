К месту гибели журналистки в Нижнем Новгороде несут цветы и свечи

В Нижнем Новгороде несут цветы и свечи к месту гибели журналистки Ирины Славиной возле здания ГУ МВД по региону. Об этом сообщает РИА Новости с места событий.

Как отмечается, оцепление возле здания было снято около 19:30, ожидавшие несколько часов рядом люди — коллеги погибшей и жители — идут к месту гибели журналистки с цветами и зажигают свечи.

2 октября в Нижнем Новгороде было обнаружено тело женщины с термическими ожогами.

В СК заявили о проведении по данному факту проверки. Было установлено, что погибшей является Ирина Мурахтаева (псевдоним — Ирина Славина).

Ей назначена посмертная экспертиза, чтобы установить психическое состояние женщины.