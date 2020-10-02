К месту гибели журналистки в Нижнем Новгороде несут цветы и свечи

Короткая ссылка
В Нижнем Новгороде несут цветы и свечи к месту гибели журналистки Ирины Славиной возле здания ГУ МВД по региону. Об этом сообщает РИА Новости с места событий.
К месту гибели журналистки в Нижнем Новгороде несут цветы и свечи
  • © Страница Ирины Славиной
  • Facebook

Как отмечается, оцепление возле здания было снято около 19:30, ожидавшие несколько часов рядом люди — коллеги погибшей и жители — идут к месту гибели журналистки с цветами и зажигают свечи.

2 октября в Нижнем Новгороде было обнаружено тело женщины с термическими ожогами.

В СК заявили о проведении по данному факту проверки. Было установлено, что погибшей является Ирина Мурахтаева (псевдоним — Ирина Славина).

Ей назначена посмертная экспертиза, чтобы установить психическое состояние женщины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить