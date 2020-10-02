СК назначил экспертизу погибшей в Нижнем Новгороде журналистке
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«Чтобы установить психическое состояние женщины, назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза», — приводит ТАСС заявление.
Следователи опровергли появившуюся в СМИ информацию, что смерть журналистки якобы связана с проведением у неё накануне гибели обысков.
«Она была свидетелем и не являлась ни подозреваемой, ни обвиняемой в рамках расследования уголовного дела, по которому проводились указанные следственные действия», — отметили в СК.
Ранее в Следственном комитете сообщили, что проводят проверку из-за гибели женщины у ГУ МВД в Нижнем Новгороде.
Как заявляли в СК, 2 октября в центре города было «обнаружено тело женщины с признаками термических ожогов».