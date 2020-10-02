СК назначил экспертизу погибшей в Нижнем Новгороде журналистке

Следователи проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу журналистке Ирине Славиной, которая скончалась у здания главка МВД в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

«Чтобы установить психическое состояние женщины, назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза», — приводит ТАСС заявление.

Следователи опровергли появившуюся в СМИ информацию, что смерть журналистки якобы связана с проведением у неё накануне гибели обысков.

«Она была свидетелем и не являлась ни подозреваемой, ни обвиняемой в рамках расследования уголовного дела, по которому проводились указанные следственные действия», — отметили в СК.

Ранее в Следственном комитете сообщили, что проводят проверку из-за гибели женщины у ГУ МВД в Нижнем Новгороде.

Как заявляли в СК, 2 октября в центре города было «обнаружено тело женщины с признаками термических ожогов».