СК назначил экспертизу погибшей в Нижнем Новгороде журналистке

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Следователи проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу журналистке Ирине Славиной, которая скончалась у здания главка МВД в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.
СК назначил экспертизу погибшей в Нижнем Новгороде журналистке
  • © СК РФ

«Чтобы установить психическое состояние женщины, назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза», — приводит ТАСС заявление.

Следователи опровергли появившуюся в СМИ информацию, что смерть журналистки якобы связана с проведением у неё накануне гибели обысков.

«Она была свидетелем и не являлась ни подозреваемой, ни обвиняемой в рамках расследования уголовного дела, по которому проводились указанные следственные действия», — отметили в СК.

Ранее в Следственном комитете сообщили, что проводят проверку из-за гибели женщины у ГУ МВД в Нижнем Новгороде. 

Как заявляли в СК, 2 октября в центре города было «обнаружено тело женщины с признаками термических ожогов». 

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