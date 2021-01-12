Эксперт прокомментировал сообщения об алгоритме для выявления COVID-19 по кашлю

Специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов прокомментировал сообщения об алгоритме, способном определить наличие коронавируса по кашлю.

«Характер кашля зависит от характера воспаления. Вот ларингит — лающий кашель в верхних дыхательных путях. Коронавирус — это даже не пневмония, а пневмонит. Поэтому там вообще нет кашля как такового или он глухой», — заявил эксперт в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, диагноз может поставить только врач.

Жемчугов также отметил, что COVID-19 «многопланово и длительно» действует на организм и даже тем, кто перенёс его в лёгкой форме, следует заняться своим здоровьем.

Ранее Сбер сообщил, что разработал алгоритм для выявления коронавируса за минуту по кашлю.

Врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU заявил, что в организме страдающих от иммунодефицита возникает больше мутаций коронавируса, чем у тех, кто не имеет проблем с иммунной системой.