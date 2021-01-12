Сбер разработал алгоритм для выявления коронавируса за минуту по кашлю

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Лаборатория искусственного интеллекта Сбера разработала алгоритм, который в течение минуты может по звуку определить вероятность заболевания коронавирусом, говорится в сообщении компании.
Сбер разработал алгоритм для выявления коронавируса за минуту по кашлю
  • РИА Новости

«Наличие вируса определяется на основе результатов короткого опроса по симптоматике и трёх звуковых моделей — голоса, дыхания и кашля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что звуковые файлы превращаются в спектрограмму, показывающую энергию звука на разных частотах. Далее их анализирует глубокая свёрточная нейронная сеть, которую обучали более чем на 3 тыс. образцов звуков дыхания и кашля.

«Наша модель пока не достигает точности биологического ПЦР-теста, что неудивительно, но уже сейчас имеет сопоставимые характеристики», — отметил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

По его словам, сдача теста и получение результата занимают всего 60 секунд.

Ранее стало известно, что в России за сутки проведено 326 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции COVID-19.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 12 января остаются 618 114 человек

В ноябре сообщалось, что российские учёные создали многофункциональную платформу по автоматизированной диагностике коронавируса и туберкулёза.

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