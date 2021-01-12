Сбер разработал алгоритм для выявления коронавируса за минуту по кашлю
- РИА Новости
«Наличие вируса определяется на основе результатов короткого опроса по симптоматике и трёх звуковых моделей — голоса, дыхания и кашля», — говорится в сообщении.
Отмечается, что звуковые файлы превращаются в спектрограмму, показывающую энергию звука на разных частотах. Далее их анализирует глубокая свёрточная нейронная сеть, которую обучали более чем на 3 тыс. образцов звуков дыхания и кашля.
«Наша модель пока не достигает точности биологического ПЦР-теста, что неудивительно, но уже сейчас имеет сопоставимые характеристики», — отметил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
По его словам, сдача теста и получение результата занимают всего 60 секунд.
Ранее стало известно, что в России за сутки проведено 326 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции COVID-19.
Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 12 января остаются 618 114 человек
В ноябре сообщалось, что российские учёные создали многофункциональную платформу по автоматизированной диагностике коронавируса и туберкулёза.