В Пермском крае прокомментировали ситуацию с COVID-19

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За сутки в Пермском крае выявили 287 случаев инфицирования COVID-19.
В Пермском крае прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • © РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на Роспотребнадзор.

В больницах проходят лечение 56 пациентов, ещё 231 человек лечится амбулаторно на дому.

Общее число заболевших составляет 34 236.

Также стало известно, что в Ульяновской области зафиксировали около 250 случаев заболевания коронавирусом за последние 24 часа. Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на оперштаб. Выздоровели 240 пациентов.

Ранее иммунолог Владимир Болибок дал прогноз по пандемии.

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