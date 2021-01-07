В Севастополе прокомментировали ситуацию с COVID-19

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За сутки в Севастополе зафиксировали 91 случай COVID-19, заявили в пресс-службе городского правительства.
В Севастополе прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • globallookpress.com

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

Выписаны 73 пациента.

Всего зарегистрированы 7 375 заболевших. Выздоровели 6 793. В стационарах находятся 180 пациентов с подтверждённым коронавирусом. В отделениях для лечения лёгких форм — 222.

Также стало известно, что в Томской области выявили 137 случаев COVID-19 за последние 24 часа, передаёт vtomske.ru.

Всего подтверждено 25 480 случаев. Общее число выздоровевших достигло 21 473 пациента (в том числе 211 за последние сутки).

Ранее иммунолог Владимир Болибок дал прогноз по пандемии.

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