Иммунолог оценил ситуацию с пандемией COVID-19

Короткая ссылка
Врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов оценил ситуацию с пандемией COVID-19.
Иммунолог оценил ситуацию с пандемией COVID-19
  • © РИА Новости / Илья Питалев

«Ситуация затормозилась. Темп распространения вируса замедляется», — сказал он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, переболевшие имеют очень хороший иммунитет, продолжительность которого — не менее полугода, возможно, и больше, но пока нет срока наблюдения.

«Уже видно, что те, кто переболел в марте, не болеют сейчас. Устойчивость иммунитета остаётся», — отметил Жемчугов.

Ранее руководитель лаборатории НИИ вирусологии им. Ивановского профессор Александр Бутенко в беседе с URA.RU оценил вероятность повторного заболевания COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить