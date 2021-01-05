Иммунолог оценил ситуацию с пандемией COVID-19

Врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов оценил ситуацию с пандемией COVID-19.

«Ситуация затормозилась. Темп распространения вируса замедляется», — сказал он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, переболевшие имеют очень хороший иммунитет, продолжительность которого — не менее полугода, возможно, и больше, но пока нет срока наблюдения.

«Уже видно, что те, кто переболел в марте, не болеют сейчас. Устойчивость иммунитета остаётся», — отметил Жемчугов.

Ранее руководитель лаборатории НИИ вирусологии им. Ивановского профессор Александр Бутенко в беседе с URA.RU оценил вероятность повторного заболевания COVID-19.