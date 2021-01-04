Вирусолог оценил вероятность повторного заболевания COVID-19

Руководитель лаборатории НИИ вирусологии им. Ивановского, профессор Александр Бутенко оценил вероятность повторного заболевания COVID-19.

«Коронавирусная инфекция относится к категории острых вирусных заболеваний, для которых характерно практически для всех создание надёжного иммунитета после того, как человек переболеет. Он не позволяет человеку заболеть во второй раз», — заявил он в беседе с URA.RU.

В качестве примера эксперт привёл клещевой энцефалит, к которому формируется иммунитет после заболевания. Среди других примеров — жёлтая лихорадка и японский энцефалит.

Ранее Сергей Колесников, депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России, в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.