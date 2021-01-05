В Омской области оценили ситуацию с COVID-19
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- РИА Новости
Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Больше всего заболевших в Омске — 165. Ещё 15 случаев выявлено в Колосовском районе, 14 — в Калачинском, 13 — в Исилькульском.
Также стало известно, что в Севастополе зарегистрировали 88 заболевших. После выздоровления выписаны 64 пациента. Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.
Всего заболели 7194 человека. К настоящему времени выздоровели более 6,6 тыс.
Ранее руководитель лаборатории НИИ вирусологии им. Ивановского профессор Александр Бутенко оценил вероятность повторного заболевания COVID-19.