В Омской области оценили ситуацию с COVID-19

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В Омской области за сутки подтвердили 255 случаев COVID-19. На амбулаторное лечение отправлен 171 заболевший.
В Омской области оценили ситуацию с COVID-19
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Больше всего заболевших в Омске — 165. Ещё 15 случаев выявлено в Колосовском районе, 14 — в Калачинском, 13 — в Исилькульском.

Также стало известно, что в Севастополе зарегистрировали 88 заболевших. После выздоровления выписаны 64 пациента. Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

Всего заболели 7194 человека. К настоящему времени выздоровели более 6,6 тыс.

Ранее руководитель лаборатории НИИ вирусологии им. Ивановского профессор Александр Бутенко оценил вероятность повторного заболевания COVID-19.

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