В Омской области оценили ситуацию с COVID-19

В Омской области за сутки подтвердили 255 случаев COVID-19. На амбулаторное лечение отправлен 171 заболевший.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Больше всего заболевших в Омске — 165. Ещё 15 случаев выявлено в Колосовском районе, 14 — в Калачинском, 13 — в Исилькульском.

Также стало известно, что в Севастополе зарегистрировали 88 заболевших. После выздоровления выписаны 64 пациента. Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

Всего заболели 7194 человека. К настоящему времени выздоровели более 6,6 тыс.

Ранее руководитель лаборатории НИИ вирусологии им. Ивановского профессор Александр Бутенко оценил вероятность повторного заболевания COVID-19.