В Татарстане прокомментировали ситуацию с коронавирусом

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В Татарстане зафиксировали 95 случаев коронавируса за сутки, заявили в пресс-службе республиканского Минздрава.
В Татарстане прокомментировали ситуацию с коронавирусом
  • Reuters

Об этом сообщает inkazan.ru.

Наибольшее число заболевших в Казани — 52.

Всего в регионе зарегистрировали 13 728 случаев COVID-19. Выздоровел 10 821 пациент, в том числе 23 за последние 24 часа.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге на коронавирус обследовали более 16 тыс. человек. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на Смольный.

По данным на утро 5 января, под медицинским наблюдением в городе остаются 1165 человек.

Ранее руководитель лаборатории НИИ вирусологии им. Ивановского профессор Александр Бутенко оценил вероятность повторного заболевания COVID-19.

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