В Татарстане прокомментировали ситуацию с коронавирусом
- Reuters
Об этом сообщает inkazan.ru.
Наибольшее число заболевших в Казани — 52.
Всего в регионе зарегистрировали 13 728 случаев COVID-19. Выздоровел 10 821 пациент, в том числе 23 за последние 24 часа.
Также стало известно, что в Санкт-Петербурге на коронавирус обследовали более 16 тыс. человек. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на Смольный.
По данным на утро 5 января, под медицинским наблюдением в городе остаются 1165 человек.
Ранее руководитель лаборатории НИИ вирусологии им. Ивановского профессор Александр Бутенко оценил вероятность повторного заболевания COVID-19.