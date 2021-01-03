В Пермском крае прокомментировали ситуацию с COVID-19

В Пермском крае за сутки выявили 320 случаев инфицирования COVID-19. При этом 64 заболевших проходят лечение в больницах, 256 — амбулаторно на дому.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на оперштаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 31 599.

Также стало известно, что в Мурманской области зафиксировали 251 случай коронавируса за последние 24 часа. Всего заболели 36 869 жителей региона, передаёт Nord-News.

Общее число выздоровевших — 33 494. На лечении находятся 2712 человек.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в России после лечения от коронавирусной инфекции выздоровели ещё 19 847 пациентов. Всего в стране за время пандемии выписаны 2 618 882 человека.