Число вылечившихся от коронавируса в России за сутки выросло на 19 847

За последние сутки в России после лечения от коронавирусной инфекции выздоровели ещё 19 847 пациентов. Всего в стране за время пандемии выписаны 2 618 882 человека.

Об этом сообщает оперативный штаб.

«За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 19 847 человек... За весь период выписаны по выздоровлении по России 2 618 882», — говорится в заявлении.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что в России наблюдается замедление роста числа случаев COVID-19.

Семейный врач Алексей Добровольский в беседе с Nation News дал рекомендации для тех, кто почувствовал симптомы вирусного заболевания.