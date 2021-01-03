Число вылечившихся от коронавируса в России за сутки выросло на 19 847
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- РИА Новости
Об этом сообщает оперативный штаб.
«За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 19 847 человек... За весь период выписаны по выздоровлении по России 2 618 882», — говорится в заявлении.
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