Число вылечившихся от коронавируса в России за сутки выросло на 18 897
- АГН «Москва»
Об этом сообщает оперативный штаб.
«За последние сутки в России в связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции выписано 18 897 человек», — говорится в заявлении.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что в России наблюдается замедление роста числа случаев COVID-19.
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