Число вылечившихся от коронавируса в России за сутки выросло на 18 897

За последние сутки в России после лечения от коронавирусной инфекции выздоровели ещё 18 897 пациентов. Всего в стране за время пандемии выписаны 2 599 035 человек.

АГН «Москва»