Врач рассказал, как уменьшить риск инфицирования коронавирусом в фитнес-клубе

Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал в беседе с RT, какие правила предосторожности надо соблюдать, чтобы минимизировать риск инфицирования коронавирусом в фитнес-клубе.

«Первое: если вы приходите в фитнес-клуб после перерыва, нужно убедиться в том, что у них работают рециркуляры. Это основное требование Роспотребнадзора. То есть это приборы, которые пропускают воздух через себя и обеззараживают его. Второе: нужно убедиться, что, когда вы находитесь в клубе, там регулярно проводится уборка с дезинфицирующими средствами. То есть если стоит лёгкий запах хлорки и других дезинфицирующих средств, то это хорошо, это говорит о том, что они соблюдают тот санитарный минимум, который требуется», — отметил Болибок.

Специалист добавил, что количество людей, которые одновременно приходят на тренировки, должно быть ограничено.

Также, по словам врача, во время занятий необходимо носить маску.

«Подобрать трикотажную или хлопчатобумажную маску, поскольку в одноразовой маске заниматься сложно. Почему надо быть в маске: у вас будет усиленное дыхание, обильное выделение слизи, возможно, покашливание. Это всё не только у вас, но и у других занимающихся в зале, соответственно, количество аэрозоля, которое будет выделяться при форсированном дыхании, гораздо больше, чем при спокойном дыхании», — пояснил Болибок.

Он также отметил, что стоит воздержаться от посещения душевых в спортивных клубах.

Кроме того, врач посоветовал приносить воду с собой, а не пользоваться кулерами.

«Угрозу представляет распределитель. Есть кулеры, когда вы стаканом нажимаете, есть кулеры, когда нажимаете кнопку. Персонал вряд ли там будет дезинфицировать», — добавил эксперт.

По его словам, нет гарантии того, что люди, которые набирали воду из кулера в стакан перед вами, не попили перед этим из него, а потом стаканом со следами слюны нажали на клавишу подачи воды.

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