Специалист дала советы работающим в новогодние праздники

Генеральный директор Русской кадровой ассоциации Анна Старикова рассказала RT о том, как правильно организовать рабочий процесс в период новогодних каникул.

«Чтобы повысить работоспособность, можно себя побаловать какими-то мелочами. Если позволяют правила внутреннего распорядка, можно украсить рабочее место чем-то, что говорит о празднике, чтобы поднять себе настроение. Нужен правильный настрой на работу: стоит слушать хорошие новости, обмениваться поздравлениями, благодарностями и хорошими словами со своими близкими», — советует специалист.

По её словам, ключевым фактором в данном случае является формирование правильного отношения к факту своей работы в праздники.

«Если человек работает в новогодние праздники, то, может быть, он работает потому, что его работа помогает другим людям ощутить праздник. Чтобы поддержать себя морально, нужно понять, почему человек это делает… понимание своей (может, это прозвучит высокопарно) миссии — для чего человек это делает», — объяснила Старикова.

Ранее психолог Наталья Малышева рассказала, как вернуться в рабочий ритм после новогодних праздников.