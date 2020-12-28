Диетолог дала рекомендации по выбору блюд в новогодние праздники

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Врач-диетолог Дарья Русакова дала рекомендации по выбору блюд в новогодние праздники.
Диетолог дала рекомендации по выбору блюд в новогодние праздники
  • Pixabay

«Старайтесь после новогодней ночи побыстрей вернуться в свой привычный ритм. Для этого старайтесь не готовить много, потому что многие готовят на несколько дней вперёд. Это неправильно, потому что вы будете вынуждены это съесть и употребить лишнее количество калорий», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её мнению, нужно отдать предпочтение мясу и нежирной рыбе, а майонезные салаты лучше заменить на второй-третий день на свежие овощи без заправок.

«На триптофан следует обратить внимание. Это сыр, шоколад, орехи. Зачастую лишний вес и повышенный аппетит связаны с депрессией, то есть со сниженным настроением. Люди пытаются едой черпать себе настроение и бесконтрольно потребляют вредную еду. Продукты же, богатые триптофаном, дают достаточно быстро человеку чувство радости», — отметила Русакова.

Такие продукты она советует употреблять в небольших количествах.

Кроме того, эксперт рекомендовала физические нагрузки.

Ранее врач-диетолог и нутрициолог Александра Ноев в беседе с ФАН дала рекомендации по питанию в зимнее время.

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