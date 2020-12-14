Психолог дала советы, как вернуться в рабочий ритм после новогодних праздников

Психолог Наталья Малышева дала советы для тех, кому трудно восстановиться и вернуться в рабочий ритм после новогодних каникул.

Об этом Малышева рассказала в беседе с ФАН.

Психолог советует дать организму отдых от сытной и жирной пищи.

«Просто голодай один день перед выходом на работу — и эта практика взбодрит весь твой организм», — поясняет она.

Радость и рабочий настрой помогут вернуть мотивационные фильмы и книги.

По мнению психолога, самое важное — распорядок дня. Именно он сбивается во время отдыха. Поэтому важно восстановить привычный график сна и бодрствования примерно за три дня до выхода на работу, иначе есть риск поставить под удар своё здоровье.

На работе необходимо разбирать накопившиеся дела по степени приоритетности.

«Сначала делай неотложные дела, затем по степени важности. Так ты не переутомишься, но и работа постепенно войдёт в прежний ритм», — добавила Малышева.

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