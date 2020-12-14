Психолог дала советы, как вернуться в рабочий ритм после новогодних праздников

Короткая ссылка
Психолог Наталья Малышева дала советы для тех, кому трудно восстановиться и вернуться в рабочий ритм после новогодних каникул.
Психолог дала советы, как вернуться в рабочий ритм после новогодних праздников
  • Pixabay

Об этом Малышева рассказала в беседе с ФАН.

Психолог советует дать организму отдых от сытной и жирной пищи.

«Просто голодай один день перед выходом на работу — и эта практика взбодрит весь твой организм», — поясняет она.

Радость и рабочий настрой помогут вернуть мотивационные фильмы и книги.

По мнению психолога, самое важное — распорядок дня. Именно он сбивается во время отдыха. Поэтому важно восстановить привычный график сна и бодрствования примерно за три дня до выхода на работу, иначе есть риск поставить под удар своё здоровье.

На работе необходимо разбирать накопившиеся дела по степени приоритетности.

«Сначала делай неотложные дела, затем по степени важности. Так ты не переутомишься, но и работа постепенно войдёт в прежний ритм», — добавила Малышева.

Ранее психолог Мария Меркулова в беседе с сайтом «Аргументы и факты» рассказала, как провести личную перезагрузку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить