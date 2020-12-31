Мурашко поздравил медиков с наступающим Новым годом

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Глава Минздрава России Михаил Мурашко поздравил медицинских работников с наступающим Новым годом, отметив их особый вклад в борьбу с пандемией коронавируса.
Мурашко поздравил медиков с наступающим Новым годом
  • © РИА Новости / Дмитрий Астахов

«Поздравляю студентов, аспирантов, ординаторов, профессорско-преподавательский состав медвузов и, конечно, фармацевтических работников. Спасибо всем, кто внёс свой посильный вклад в развитие медицины и здравоохранения в уходящем году!» — говорится в его поздравлении на сайте Минздрава.

Мурашко отметил, что в 2020 году «медицинский работник стал поистине национальным героем».

По его словам, во время пандемии системе здравоохранения России удалось мобилизоваться, благодаря чему в стране не было допущено взрывного роста заболеваемости коронавирусом, а также были оперативно решены проблемы со средствами индивидуальной защиты и другой медицинской продукции.

«Чувство особой гордости вызывает прорыв медицинской науки — первой в мире Россия зарегистрировала вакцину для профилактики ковида, которая уже доказала свою высокую эффективность и используется в практике», — добавил Мурашко.

Ранее глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Новым годом. 

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