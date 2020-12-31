Шойгу поздравил военных с Новым годом

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Новым годом. Поздравление опубликовано на сайте оборонного ведомства.

Он отметил, что «2020 год принёс немало испытаний».

«Пандемия коронавируса круто изменила привычный уклад жизни, пыталась дистанцировать нас друг от друга, но тем самым лишь сплотила в борьбе с этим серьёзным вызовом. Мы сделали очередной шаг вперёд», — заявил министр.

По его словам, «российской армия стала ещё более современной и технологичной, сегодня она способна дать достойный ответ на любые угрозы, защитить суверенитет страны и мирную жизнь её граждан».

Шойгу подчеркнул, что, «это заслуга всех, кто честно и ответственно исполняет свой служебный долг, добросовестно трудится в интересах укрепления обороноспособности страны, приумножает славные традиции поколения победителей».

«Мы свято чтим подвиг ветеранов, спасших мир от нацизма. Будем и впредь давать отпор всем, кто пытается исказить нашу историю, принизить вклад в Великую Победу. Самые добрые пожелания тем, кто в праздники несёт службу на боевом посту, отстаивает национальные интересы России за её пределами, выполняет миротворческие и гуманитарные миссии. Искренняя благодарность нашим военным медикам, строителям, войскам РХБ защиты. Вы и сегодня на передовой», — сказал Шойгу.

Ранее Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днём ракетных войск стратегического назначения.