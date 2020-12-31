Шойгу поздравил военных с Новым годом

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Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Новым годом. Поздравление опубликовано на сайте оборонного ведомства.
Шойгу поздравил военных с Новым годом
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Он отметил, что «2020 год принёс немало испытаний».

«Пандемия коронавируса круто изменила привычный уклад жизни, пыталась дистанцировать нас друг от друга, но тем самым лишь сплотила в борьбе с этим серьёзным вызовом. Мы сделали очередной шаг вперёд», — заявил министр.

По его словам, «российской армия стала ещё более современной и технологичной, сегодня она способна дать достойный ответ на любые угрозы, защитить суверенитет страны и мирную жизнь её граждан».

Шойгу подчеркнул, что, «это заслуга всех, кто честно и ответственно исполняет свой служебный долг, добросовестно трудится в интересах укрепления обороноспособности страны, приумножает славные традиции поколения победителей».

«Мы свято чтим подвиг ветеранов, спасших мир от нацизма. Будем и впредь давать отпор всем, кто пытается исказить нашу историю, принизить вклад в Великую Победу. Самые добрые пожелания тем, кто в праздники несёт службу на боевом посту, отстаивает национальные интересы России за её пределами, выполняет миротворческие и гуманитарные миссии. Искренняя благодарность нашим военным медикам, строителям, войскам РХБ защиты. Вы и сегодня на передовой», — сказал Шойгу.

Ранее Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днём ракетных войск стратегического назначения.

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