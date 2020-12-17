Шойгу поздравил военных с Днём ракетных войск стратегического назначения
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«17 декабря в нашей стране отмечается День Ракетных войск стратегического назначения», — сообщил министр.
Шойгу рассказал, что «на вооружении войск находятся уникальные стратегические ракетные комплексы, обладающие высокой боевой готовностью, надежностью и управляемостью, что позволяет гарантированно решать задачи ядерного сдерживания и способствовать сохранению стабильности в мире».
«Благодаря отличной профессиональной подготовке, ответственности и добросовестности воины-ракетчики успешно осваивают новые виды оружия и военной техники, вносят весомый вклад в защиту национальных интересов России», — заявил он.
Ранее Шойгу вручил награды лауреатам фестиваля «Армия России — 2020».