Шойгу поздравил военных с Днём ракетных войск стратегического назначения

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Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днём ракетных войск стратегического назначения. Текст поздравления опубликован на сайте российского оборонного ведомства.
Шойгу поздравил военных с Днём ракетных войск стратегического назначения
  • globallookpress.com

«17 декабря в нашей стране отмечается День Ракетных войск стратегического назначения», — сообщил министр.

Шойгу рассказал, что «на вооружении войск находятся уникальные стратегические ракетные комплексы, обладающие высокой боевой готовностью, надежностью и управляемостью, что позволяет гарантированно решать задачи ядерного сдерживания и способствовать сохранению стабильности в мире».

«Благодаря отличной профессиональной подготовке, ответственности и добросовестности воины-ракетчики успешно осваивают новые виды оружия и военной техники, вносят весомый вклад в защиту национальных интересов России», — заявил он.

Ранее Шойгу вручил награды лауреатам фестиваля «Армия России — 2020».

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