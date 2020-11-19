Министр обороны России Сергей Шойгу вручил награды лауреатам фестиваля «Армия России — 2020».

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

«Сегодня мы в седьмой раз собрались на этой замечательной приятной церемонии награждения офицеров. Не только офицеров — всех тех, кто в течение этого года заслужил право стоять на этой сцене. Чтобы это сделать, многие из вас действительно совершили неординарные поступки», — заявил Шойгу.

Он поздравил всех, кто удостоен наград.

Отборочные этапы проходили в течение года по всей России. Проводились профессиональные конкурсы и смотры, оценивались итоги годовой работы.

Награждение состоялось по десяти номинациям, среди которых «Специальная миссия», «Военстрой», «Прорыв в будущее», «Морской волк», «Мужество и честь», «На страже здоровья», «Память сильнее оружия», «Воздушный ас», «Безопасная среда», «Центр управления».