В России за год выросли продажи новогодних ёлок и игрушек

Продажи новогодних ёлок и игрушек в России в декабре 2020 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выяснили аналитики компании «Такском». Результаты исследования есть в распоряжении RT.

Так, средняя цена на ёлку в декабре 2020 года составила 5339 рублей — на 12% выше, чем в прошлом году.

При этом продажи выросли на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

«Средняя цена на новогодние игрушки в декабре 2020 года — 315 рублей. Средняя цена выросла на 8%, продажи выросли на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года», — говорится в исследовании.

При этом на мишуру и новогодний дождик средняя цена составила 73 рубля, что на 20% больше по сравнению с прошлым годом. Однако продажи упали на 26%. Кроме того, на 6% снизились продажи и гирлянд.

Всего было проанализировано более 23 млрд кассовых чеков.

Ранее эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору праздничного дерева к Новому году.