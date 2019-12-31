Названы самые популярные блюда на Новый год в России

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Стали известны самые популярные блюда на Новый год в России, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Названы самые популярные блюда на Новый год в России
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

Салат оливье набрал 73%, мандарины — 65%, селёдка под шубой — 60%.

«Треть россиян планируют поставить на стол холодец и икру (38% и 31% соответственно)», — отмечается в сообщении.

Как утверждается, сократилось количество россиян, планирующих употреблять алкоголь. Например, шампанское набрало 56% (против 79% в 2009 году), а водка — 15% (против 42%).

Доля россиян, которые собираются пить безалкогольные напитки, выросла с 34% в 2009 году до 52% в 2019-м.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что специалисты сервиса по подбору билетов и жилья OneTwoTrip провели опрос интернет-пользователей на тему, готовы ли они к Новому году.

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