Названы самые популярные блюда на Новый год в России

Стали известны самые популярные блюда на Новый год в России, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Салат оливье набрал 73%, мандарины — 65%, селёдка под шубой — 60%.

«Треть россиян планируют поставить на стол холодец и икру (38% и 31% соответственно)», — отмечается в сообщении.

Как утверждается, сократилось количество россиян, планирующих употреблять алкоголь. Например, шампанское набрало 56% (против 79% в 2009 году), а водка — 15% (против 42%).

Доля россиян, которые собираются пить безалкогольные напитки, выросла с 34% в 2009 году до 52% в 2019-м.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что специалисты сервиса по подбору билетов и жилья OneTwoTrip провели опрос интернет-пользователей на тему, готовы ли они к Новому году.