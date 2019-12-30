Опрос: 62% россиян готовы к Новому году

Специалисты сервиса по подбору билетов и жилья OneTwoTrip провели опрос интернет-пользователей на тему, готовы ли они к Новому году, сообщает «ПолитЭксперт».

В опросе приняли участие 1,5 тыс. интернет-пользователей.

Согласно результатам исследования, 62% опрошенных уже подготовились к Новому году.

При этом 83% участников опроса до сих пор не знают, что будет у них на новогоднем столе, и только собираются закупить продукты.

По данным портала, 14,7% пользователей не волнуются об этих вопросах, так как на время праздников отправляются в путешествие.

Ранее kp.ru со ссылкой на данные сервиса Tvil.ru опубликовала рейтинг самых посещаемых туристами городов России в 2019 году.