Опрос: 62% россиян готовы к Новому году

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Специалисты сервиса по подбору билетов и жилья OneTwoTrip провели опрос интернет-пользователей на тему, готовы ли они к Новому году, сообщает «ПолитЭксперт».
Опрос: 62% россиян готовы к Новому году
  • АГН «Москва»

В опросе приняли участие 1,5 тыс. интернет-пользователей.

Согласно результатам исследования, 62% опрошенных уже подготовились к Новому году.

При этом 83% участников опроса до сих пор не знают, что будет у них на новогоднем столе, и только собираются закупить продукты.

По данным портала, 14,7% пользователей не волнуются об этих вопросах, так как на время праздников отправляются в путешествие.

Ранее kp.ru со ссылкой на данные сервиса Tvil.ru опубликовала рейтинг самых посещаемых туристами городов России в 2019 году.

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