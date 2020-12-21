В Роскачестве дали советы по выбору новогоднего дерева

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Эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору праздничного дерева к Новому году.
В Роскачестве дали советы по выбору новогоднего дерева
  • РИА Новости

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на сайт ведомства.

Специалисты призывают покупать именно натуральные деревья, поскольку, в отличие от искусственных ёлок, они биоразлагаемы. Хвоя не должна быть сухой и ломкой. Иголки не должны сыпаться. Если иголки пожелтели, значит, дерево срубили уже давно. И наконец, вес должен быть пропорционален размеру. Слишком тяжёлое дерево может говорить о напитанности влагой.

Существует довольно богатый выбор новогодних деревьев, но, по мнению экспертов, самым популярным является ель — из-за пушистой хвои и аромата. Но у неё есть недостаток — ель довольно быстро начинает осыпаться.

Сосна выдерживает в квартире или доме до месяца, при условии что в помещении не очень жарко и сухо.

На ёлочных базарах сегодня есть и пихта — благодаря своим густым веткам и хвое выглядит эффектно и практически не осыпается. Она может спокойно продержаться месяц и дольше.

Ранее профессор кафедры диетологии и клинической нутрициологии РУДН Алексей Ковальков в эфире телеканала «Звезда» сообщил, каких принципов стоит придерживаться, готовя праздничный стол к Новому году.

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