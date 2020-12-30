В Нижегородской области рассказали о темпах роста зарплаты в 2020 году

Короткая ссылка
В 2020 году самые высокие темпы роста зарплаты в Нижегородской области зафиксированы в сфере здравоохранения и социальных услуг.
В Нижегородской области рассказали о темпах роста зарплаты в 2020 году
  • © cihatatceken
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на региональное управление по труду и занятости населения.

Средняя зарплата в отрасли увеличилась на 10,6% и достигла 35 тыс. рублей.

Темп роста в 9,5% отмечен в сфере деятельности, связанной с операциями с недвижимостью. Официальная зарплата оценивается почти в 28,4 тыс. рублей в месяц.

Больше всех в регионе зарабатывают специалисты, занятые профессиональной, научной и технической деятельностью (67 676 рублей), деятельностью в области информации и связи (62 292) и финансовой деятельностью (60 926 рублей).

Ранее независимый HR-эксперт Александр Сивогривов в беседе с Inforeactor оценил ситуацию на рынке труда.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить