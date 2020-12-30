В Нижегородской области рассказали о темпах роста зарплаты в 2020 году

В 2020 году самые высокие темпы роста зарплаты в Нижегородской области зафиксированы в сфере здравоохранения и социальных услуг.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на региональное управление по труду и занятости населения.

Средняя зарплата в отрасли увеличилась на 10,6% и достигла 35 тыс. рублей.

Темп роста в 9,5% отмечен в сфере деятельности, связанной с операциями с недвижимостью. Официальная зарплата оценивается почти в 28,4 тыс. рублей в месяц.

Больше всех в регионе зарабатывают специалисты, занятые профессиональной, научной и технической деятельностью (67 676 рублей), деятельностью в области информации и связи (62 292) и финансовой деятельностью (60 926 рублей).

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