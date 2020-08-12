Эксперт оценил ситуацию на рынке труда
- РИА Новости
«Минтруд проанализировал ситуацию достаточно верно. Сейчас в рисковой зоне под увольнение и, соответственно, под сокращение попадает всё то, что касается оффлайн-обслуживания и оффлайн-работы», — заявил Сивогривов в беседе с Inforeactor.
Как считает эксперт, пандемия просто подстегнула рынок, и в любом случае экономика и технологии постепенно двигались в онлайн.
По мнению Сивогривова, со временем может произойти откат назад, поскольку человек — социальное существо, и довольно тяжёло пользоваться сервисами и услугами только онлайн.
«Возможно, обратный возврат в оффлайн будет в качественно новом виде», — добавил эксперт.
Ранее, как сообщала газета «Известия», эксперты оценили ситуацию на рынке труда в России в июне.