Число вылечившихся от коронавируса в России за сутки выросло на 29 235

За последние сутки в России после лечения от коронавирусной инфекции выздоровели ещё 29 235 пациентов. Всего в стране за время пандемии выписаны 2 525 418 человек.

Об этом сообщает оперативный штаб.

«За последние сутки в России в связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции выписаны 29 235 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 2 525 418», — говорится в заявлении.

Накануне в России выздоровели 24 874 человека с коронавирусной инфекцией.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что в России наблюдается замедление роста числа случаев COVID-19.

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