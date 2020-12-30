Число вылечившихся от коронавируса в России за сутки выросло на 29 235
- РИА Новости
Об этом сообщает оперативный штаб.
«За последние сутки в России в связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции выписаны 29 235 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 2 525 418», — говорится в заявлении.
Накануне в России выздоровели 24 874 человека с коронавирусной инфекцией.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что в России наблюдается замедление роста числа случаев COVID-19.
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