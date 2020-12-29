Число вылечившихся от коронавируса в России за сутки выросло на 24 874

За последние сутки в России после лечения от коронавирусной инфекции выздоровели ещё 24 874 пациента. Всего в стране за время пандемии выписаны 2 496 183 человека.

Об этом сообщает оперативный штаб.

«За последние сутки в России в связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции выписаны 24 874 человека Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 2 496 183 человек», — говорится в заявлении.

Накануне в России выздоровели 20 480 человек с коронавирусной инфекцией.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что в России наблюдается замедление роста числа случаев COVID-19.

Семейный врач Алексей Добровольский в беседе с Nation News дал рекомендации для тех, кто почувствовал симптомы вирусного заболевания.