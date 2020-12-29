Число вылечившихся от коронавируса в России за сутки выросло на 24 874
- РИА Новости
Об этом сообщает оперативный штаб.
«За последние сутки в России в связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции выписаны 24 874 человека Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 2 496 183 человек», — говорится в заявлении.
Накануне в России выздоровели 20 480 человек с коронавирусной инфекцией.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что в России наблюдается замедление роста числа случаев COVID-19.
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