Рассмотрение судом иска Росприроднадзора к НТЭК назначено на 15 января

Арбитражный суд Красноярского края 15 января продолжит рассмотрение иска Росприроднадзора в отношении АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК, входит в группу «Норникель») о возмещении около 147,7 млрд рублей после разлива топлива в Норильске.

«Следующее заседание назначено на 15 января», — цитирует пресс-секретаря суда по итогам заседания газета «Известия».

По её словам, суду необходимо изучить дополнительные материалы.

29 декабря в ходе первого заседания по данному иску НТЭК выступила с ходатайствами о проведении судебных экспертиз.

В ноябре российская Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору заявила, что причиной аварии на ТЭЦ в Норильске стали различные нарушения, а не таяние вечной мерзлоты.

29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, что привело к разливу.

В сентябре Росприроднадзор подал иск в отношении НТЭК с требованием о возмещении 147,7 млрд рублей. «Норникель» заявил, что считает преждевременным требование о выплате штрафа.