На базе роддома в Омской области открылся стационар для пациентов с COVID-19

На базе Исилькульской ЦРБ в Омской области открылся стационар для пациентов с COVID-19.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

Речь идёт о блоке, который расположен обособленно от основного здания.

«Женщины, находящиеся в ожидании малышей, и роженицы переведены в хирургический блок стационара, где также есть всё необходимое для родовспоможения и пребывания женщин с младенцами», — заявил главврач больницы Владимир Давыдов.

По его словам, потоки пациентов с коронавирусной инфекцией и остальными пациентами больницы не пересекаются.

Ранее вирусолог, инфекционист Николай Малышев в беседе с URA.RU рассказал об условиях вакцинации от COVID-19 для пожилых.