Инфекционист рассказал об условиях вакцинации от COVID-19 для пожилых

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Вирусолог, инфекционист Николай Малышев рассказал об условиях вакцинации от COVID-19 для пожилых.
Инфекционист рассказал об условиях вакцинации от COVID-19 для пожилых
  • Reuters

В беседе с URA.RU он выразил мнение, что россияне старше 60 лет должны привиться как можно скорее.

«Ещё два условия — во-первых, не пить за три дня до и три дня после прививки. И второе — после вакцинации продолжать соблюдать все меры предосторожности, то есть носить маски, соблюдать дистанцию, избегать мест массового скопления людей. И не бояться», — заявил Малышев.

Ранее Сергей Колесников, депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России, в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.

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