Роспотребнадзор готов продолжить помощь в борьбе с COVID-19 странам ЕАЭС

В ходе заседания совета главных санитарных врачей стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) Роспотребнадзор выразил готовность продолжать помощь в борьбе с коронавирусом странам-партнёрам.

«28 декабря 2020 года в режиме видео-конференц-связи состоялось 19-е заседание Совета руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств — членов Евразийского экономического союза (Совет руководителей)», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что в мероприятии приняли участие главные государственные санитарные врачи стран ЕАЭС.

В ходе заседания Роспотребнадзор выразил готовность продолжить помогать странам-партнёрам в борьбе с коронавирусом.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова в интервью РИА Новости заявила, что продолжение вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 поможет улучшить эпидемиологическую ситуацию к весне.