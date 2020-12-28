Голикова прогнозирует улучшение ситуации с коронавирусом к весне

Вице-премьер России Татьяна Голикова в интервью РИА Новости заявила, что продолжение вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 поможет улучшить эпидемиологическую ситуацию к весне.

«Если после Нового года вакцинация будет ещё более активно продвигаться, то, конечно, будем получать более положительные результаты по эпидемиологической ситуации», — сообщила она.

Также она заявила, что оснований сомневаться, что российская вакцина справится с новым британским штаммом коронавируса, нет.

Ранее в Роспотребнадзоре спрогнозировали спад пандемии коронавируса в 2021 году.

Также аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU дал советы по вакцинации от COVID-19 для пожилых.