Голикова прогнозирует улучшение ситуации с коронавирусом к весне
- РИА Новости
«Если после Нового года вакцинация будет ещё более активно продвигаться, то, конечно, будем получать более положительные результаты по эпидемиологической ситуации», — сообщила она.
Также она заявила, что оснований сомневаться, что российская вакцина справится с новым британским штаммом коронавируса, нет.
Ранее в Роспотребнадзоре спрогнозировали спад пандемии коронавируса в 2021 году.
Также аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU дал советы по вакцинации от COVID-19 для пожилых.