В Роспотребнадзоре прогнозируют спад пандемии коронавируса в 2021 году

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В 2021 году ожидается снижение темпов заболеваемости коронавирусом. С таким заявлением выступил академик РАН, заведующий специализированным научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.
В Роспотребнадзоре прогнозируют спад пандемии коронавируса в 2021 году
  • РИА Новости

По его словам, в следующем году человечество ждёт «угасание пандемии коронавируса».

«К сожалению, у нас так и останутся туберкулёз, ВИЧ-инфекция, малярия, которые медленнее распространяются, но бороться с ними ещё труднее, поскольку вакцин до сих пор нет от этих заболеваний», — заявил Покровский в эфире радиостанции «Говорит Москва». 

Академик считает, что к концу 2021 года «оптимизм у всех поднимется», а экономическая ситуация станет улучшаться.

«Конечно, мы будем больше насторожены относительно возможных будущих эпидемий», — уточнил Покровский.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о возможности новых пандемий.

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