В Роспотребнадзоре прогнозируют спад пандемии коронавируса в 2021 году
- РИА Новости
По его словам, в следующем году человечество ждёт «угасание пандемии коронавируса».
«К сожалению, у нас так и останутся туберкулёз, ВИЧ-инфекция, малярия, которые медленнее распространяются, но бороться с ними ещё труднее, поскольку вакцин до сих пор нет от этих заболеваний», — заявил Покровский в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Академик считает, что к концу 2021 года «оптимизм у всех поднимется», а экономическая ситуация станет улучшаться.
«Конечно, мы будем больше насторожены относительно возможных будущих эпидемий», — уточнил Покровский.
Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о возможности новых пандемий.