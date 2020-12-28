Путин подписал указ о запрете двойного гражданства для членов Совбеза

Российский президент Владимир Путин подписал указ о запрете иметь двойное гражданство и зарубежные счета членам Совета безопасности России.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Заместителем председателя Совета безопасности, секретарём Совета безопасности, постоянными членами Совета безопасности и членами Совета безопасности могут быть граждане России, не имеющие гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина России на территории иностранного государства», — следует из указа.

Кроме того, членам Совбеза, включая зампреда и секретаря, запрещается открывать и иметь счета в иностранных банках, расположенных за пределами России.

В конце ноября Путин внёс в Госдуму законопроект о запрете для госслужащих иметь иностранное гражданство.

В июле Путин подписал указ об официальном опубликовании Конституции с внесёнными в неё поправками, которые предполагают, в частности, запрещение иметь иностранное гражданство президенту, премьеру и его заместителям, министрам и главам других федеральных органов исполнительной власти, а также сенаторам и депутатам.