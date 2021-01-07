Диетолог дала рекомендации для соблюдающих рождественский пост

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Анастасия Румянцева
Врач-диетолог, гастроэнтеролог Марина Хорол рассказала в беседе с RT, какие правила стоит соблюдать россиянам после окончания рождественского поста.
Диетолог дала рекомендации для соблюдающих рождественский пост
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«Надо помнить, что пост — это не диета, что это больше философская сторона, и выходить из него тоже надо с умом, а не бросаясь на всё, что ты видишь на столе. То есть выход должен быть постепенными: во-первых, сначала надо есть маленькими порциями, во-вторых, это должна быть нежирная пища», — подчеркнула Хорол.

Врач добавила, что, если сразу начать потреблять большие объёмы неправильно приготовленной пищи, это может вызвать гастрит или неадекватную реакцию поджелудочной железы.  

По её словам, питание должно быть дробным, а разные продукты включаться в рацион поэтапно.

Также гастроэнтеролог отметила, что не стоит сразу после окончания поста есть жареные мясо и рыбу.

«Стараться готовить всё либо отварное, либо на пару. По крайней мере, надо сократить потребление жареного и острого. Можно есть какие-то молочные продукты (например, творожки, запеканки), стараться есть именно диетическую пищу», — заключила она.

Ранее ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук диетолог Ольга Григорьян рассказала в беседе с RT, кому стоит ограничить потребление мандаринов в праздничные дни, а кому и вовсе стоит от них отказаться.

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