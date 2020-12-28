В Роскачестве дали рекомендации по выбору красной рыбы

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При выборе солёной красной рыбы следует обращать внимание на ряд внешних признаков продукта, следует из рекомендаций Роскачества.
В Роскачестве дали рекомендации по выбору красной рыбы
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

Об этом пишут «Известия».

По словам экспертов, мышечная ткань рыбы должна быть умеренно плотной, без повреждений, её цвет — равномерным. Разводы и пятна могут свидетельствовать об окислении жира.

«Следует помнить, что каждый вид рыбы имеет свой естественный цвет. Например, более насыщенный за счёт специального питания — у сёмги и форели. Однако слишком яркий красный или розовый цвет у сёмги может свидетельствовать о наличии красителей в рыбе», — говорится в тексте.

Кроме того, качественный продукт будет иметь маркировку ГОСТ 7449-2016 или ГОСТ 16080-2019.

Сорбиновая и бензойная кислоты в составе рыбы допустимы по регламенту, напоминают эксперты.

Ранее врач-диетолог и нутрициолог Александра Ноев в беседе с ФАН дала рекомендации по питанию в зимнее время.

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