В Роскачестве дали рекомендации по выбору красной рыбы
- РИА Новости
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Об этом пишут «Известия».
По словам экспертов, мышечная ткань рыбы должна быть умеренно плотной, без повреждений, её цвет — равномерным. Разводы и пятна могут свидетельствовать об окислении жира.
«Следует помнить, что каждый вид рыбы имеет свой естественный цвет. Например, более насыщенный за счёт специального питания — у сёмги и форели. Однако слишком яркий красный или розовый цвет у сёмги может свидетельствовать о наличии красителей в рыбе», — говорится в тексте.
Кроме того, качественный продукт будет иметь маркировку ГОСТ 7449-2016 или ГОСТ 16080-2019.
Сорбиновая и бензойная кислоты в составе рыбы допустимы по регламенту, напоминают эксперты.
Ранее врач-диетолог и нутрициолог Александра Ноев в беседе с ФАН дала рекомендации по питанию в зимнее время.