В Роскачестве дали рекомендации по выбору красной рыбы

При выборе солёной красной рыбы следует обращать внимание на ряд внешних признаков продукта, следует из рекомендаций Роскачества.

Об этом пишут «Известия».

По словам экспертов, мышечная ткань рыбы должна быть умеренно плотной, без повреждений, её цвет — равномерным. Разводы и пятна могут свидетельствовать об окислении жира.

«Следует помнить, что каждый вид рыбы имеет свой естественный цвет. Например, более насыщенный за счёт специального питания — у сёмги и форели. Однако слишком яркий красный или розовый цвет у сёмги может свидетельствовать о наличии красителей в рыбе», — говорится в тексте.

Кроме того, качественный продукт будет иметь маркировку ГОСТ 7449-2016 или ГОСТ 16080-2019.

Сорбиновая и бензойная кислоты в составе рыбы допустимы по регламенту, напоминают эксперты.

Ранее врач-диетолог и нутрициолог Александра Ноев в беседе с ФАН дала рекомендации по питанию в зимнее время.