В Дагестане открыли памятник умершим от коронавируса медикам

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На территории Дагестанского государственного медицинского университета в Махачкале открыли памятник медикам, скончавшимся от коронавирусной инфекции COVID-19, передаёт ТАСС.
В Дагестане открыли памятник умершим от коронавируса медикам
  • © president.e-dag.ru

«С участием врио главы Дагестана Сергея Меликова на территории Дагестанского государственного медицинского университета открыт памятник медицинским работникам, погибшим в борьбе с распространением нового коронавируса (COVID-19)», — сказал представитель пресс-службы главы региона.

В конце октября премьер-министр России Михаил Мишустин посмертно наградил медицинских работников, работавших с больными коронавирусной инфекцией COVID-19 и умерших при исполнении служебного долга.

В конце июня также сообщалось, что во Владикавказе установят памятник медикам, борющимся с коронавирусной инфекцией.

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