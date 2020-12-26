В Дагестане открыли памятник умершим от коронавируса медикам

На территории Дагестанского государственного медицинского университета в Махачкале открыли памятник медикам, скончавшимся от коронавирусной инфекции COVID-19, передаёт ТАСС.

«С участием врио главы Дагестана Сергея Меликова на территории Дагестанского государственного медицинского университета открыт памятник медицинским работникам, погибшим в борьбе с распространением нового коронавируса (COVID-19)», — сказал представитель пресс-службы главы региона.

В конце октября премьер-министр России Михаил Мишустин посмертно наградил медицинских работников, работавших с больными коронавирусной инфекцией COVID-19 и умерших при исполнении служебного долга.

В конце июня также сообщалось, что во Владикавказе установят памятник медикам, борющимся с коронавирусной инфекцией.