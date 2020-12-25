Трутнев предложил взимать плату с компаний за иностранных работников
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По его словам, при строительстве объектов на Дальнем Востоке компании привлекают большое количество сотрудников «из республик бывшего СССР и из Китая».
«Хочешь привлечь кого-то из-за рубежа? Пожалуйста, заплати акциз, причём так тихонечко, по нарастающей. Не хочешь платить акциз — привлекай наших рабочих», — заявил Трутнев в интервью РБК.
Ранее в Министерстве внутренних дел России назвали количество мигрантов в стране.